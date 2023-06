Emergency, festival in settembre

Come annunciato ieri, dall’1 al 3 settembre Reggio ospiterà la terza edizione del Festival di Emergency, per l’occasione dedicato al "confine", con eventi tra piazze e altri luoghi di ritrovo della città. In programma dibattiti in piazza Prampolini, mentre piazza Casotti ospiterà il format "Domande per pensare", a palazzo dei Musei una mostra sul primo anno di navigazione della "Life Support", a palazzo Ancini il format sull’informazione. Il teatro San Prospero ospiterà una rassegna di documentari sul tema delle migrazioni. Ci sarà spazio anche per approfondire la conoscenza della città grazie a una camminata mattutina organizzata dagli Psicoatleti. E allo spazio Fondazione E-35 avranno luogo quattro laboratori con il collettivo Fada. E poi eventi per bambini e famiglie alla biblioteca Panizzi, realizzati dall’Ufficio Scuola di Emergency.