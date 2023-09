Emergency rimepie città e musei "Gli eventi intelligenti funzionano"

Salgono gli ingressi ai musei di Reggio. Oltre cinque mila le presenze accertate dalle biglietterie in tre giorni. Un settembre che si apre ricco di appuntamenti che saranno da apri pista ad un autunno che potrà avere un interessante appeal turistico.

Tornando alla scorsa settimana, con i dati alla mano, ’Confine’, il Festival di Ememrgency che ha animato il centro città con tre giornate dense di appuntamenti, ha di fatto ampliato anche il parterre di turisti che hanno apprezzato i luoghi della cultura. Entrandoci e godendo delel bellezze locali.

Infatti i musei e le istituzioni culturali hanno trovato giovamento dal bagno di folla che ha raggiunto Reggio per la kermesse.

In particolare ai visitatori è piaciuto il Palazzo dei Musei e la Biblioteca Panizzi.

Infatti da venerdì primo settembre a domenica 3, i giorni di svolgimento della manifestazione, ai Musei si è registrata la presenza record di 5.056 visitatori. Per quanto riguarda la Biblioteca Panizzi invece, nei tre giorni del festival ’Confine’ le persone entrate, anche per partecipare agli eventi che si sono svolti al suo interno, sono state 2.547.

È dunque soddisfatta Annalisa Rabitti, assessora comunale con delega alla Cultura e Marketing territoriale, che dice: "Questo dimostra che la strategia di attrarre visitatori attraverso eventi intelligenti e progetti culturali funziona e crea un clima di condivisione. Questo non è solo turismo – rimarca Rabitti – ma un bel modo di riempire la città di gente che non viene semplicemente per consumare in modalità mordi e fuggi, ma per sentirsi parte di una comunità".

Un inizio sicuramente buono per i luoghi della cultura e che potrebbe essere replicato, con i numeri, anche nelle prossime settimane visti gli eventi in calendario per la stagione autunnale reggiana.