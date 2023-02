Emergenza abitativa "Da sette mesi a 1 anno per avere lo sfratto Proprietari spaventati"

Sette mesi per sfrattare un inquilino moroso. Sempre che non ci siano fragilità da gestire (minori, disabili o anziani nell’appartamento); a quel punto si può arrivare anche a un anno. Sono queste le tempistiche che spaventano, e non poco, i proprietari di immobili reggiani: non poter rientrare in possesso della propria casa in tempi ragionevoli e, anzi, dover pagare di tasca propria le spese condominiali insolute, oltre ai mancati affitti intascati. "Negli ultimi anni si sono dilatate le tempistiche degli sfratti, senza che venissero fuori modifiche normative", spiega Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia. Perché si sono allungate le tempistiche per lo sfratto? "Il giudice della locazione all’udienza dello sfratto assegna un termine all’inquilino per rilasciare l’immobile. Fino a dieci anni fa il termine era di venti giorni o un mese. Ora siamo arrivati al punto che, senza che neanche l’inquilino moroso si presenti in udienza, il giudice gli dà tre mesi. In più, magari lo stesso inquilino già da tanti mesi non sta pagando il canone e le spese di condominio; che deve pagare per legge il proprietario. Così inizi a rimetterci, invece di guadagnarci". Poi che succede? "Io proprietario gli notifico l’atto e gli dico che entro quella data il giudice ha detto...