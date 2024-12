Emergenza alluvione nella Bassa: evacuazioni e chiusure stradali per il torrente Crostolo

Si è temuto di rivivere l’emergenza del 19 e 20 ottobre scorso, nella Bassa, dove tra domenica sera e ieri notte si sono alzati i livelli dei corsi d’acqua, in particolare il torrente Crostolo e canali adiacenti, gli stessi che avevano provocato gli allagamenti tra Reggio, Bagnolo, Cadelbosco, Castelnovo Sotto, fino a Santa Vittoria di Gualtieri e Novellara.

A Bagnolo sono state evacuate tre famiglie – per un totale di nove persone – residenti in un edificio non distante dall’argine del canalazzo Tassone, in via Spallanzani, per il rischio di possibile allagamento di quell’area, che in presenza di acqua sarebbe stato difficile raggiungere per garantire aiuti. Ma già ieri mattina sono stati autorizzati a rientrare nelle loro case, quando i livelli di tutti i corsi d’acqua hanno iniziato manifestare un vistoso calo. E in serata è stato chiuso il Centro operativo, aperto domenica proprio per far fronte ad eventuali emergenze di Protezione civile.

A Bagnolo sono state chiuse alcune strade interessate da esondazioni di canali e fossati: via Casaletto, il sottopasso di via Fornaci, via sant’Antonio verso via Lazzari, via Alta di San Michele tra l’incrocio di via Bondeno e l’incrocio con via Bassa. Nella notte vigili del fuoco e Protezione civile sono stati impegnati anche lungo il cavo Bondeno, a San Giovanni di Novellara, per evitare l’allagamento di abitazioni in aree di strada Levata situate accanto al corso d’acqua, che stava evidenziando delle tracimazioni. È stata creata una protezione con sacchi di sabbia per garantire la sicurezza all’abitazione.

Disagi per la viabilità anche in altre zone della Bassa. A San Martino in Rio sono state chiuse alcune strade nella zona di Trignano, in via Tassarola a Stiolo, oltre che a Gazzata. Anche il Comune di Correggio ha chiuso alcune strade da via Fazzano a via per Reggio, via Imbreto, via Felicità, un tratto di via Budrio, in quanto in parte invase dall’acqua.

Disagi pure a Poviglio con la chiusura di via Pessina, via Arginello, via Radice, via Cervarola, via Molinara e via di Casalpò nelle ore in cui sono rimaste in parte interessata dall’acqua. In via Arginello è stato rimosso un palo delle luce che aveva invaso la carreggiata. Ieri notte il Crostolo ha raggiunto la quota di 6,39 all’idrometro di Santa Vittoria, superando dunque il livello arancione, iniziando poi un rapido calo dall’alba. Nessun problema invece dall’Enza (rimasto ben al di sotto del primo livello di allerta) e dal Secchia (che all’idrometro di Rubiera ha superato di poco la quota gialla). Sotto totale controllo il fiume Po, rimasto sotto lo zero all’idrometro di Boretto nonostante un lieve aumento della quota da domenica notte.