Emergenza casa, ecco ’Fidati di noi’: "Immobili sfitti per le famiglie"

Valorizzare in sicurezza un immobile sfitto è la priorità del progetto sostenuto anche dal Comune di Casalgrande attraverso l’iniziativa ‘Fidati di noi’ sviluppata dall’Unione Tresinaro Secchia. Stasera, alle 20,45 nella sala ‘Gino Strada’, si terrà un incontro pubblico per spiegare il progetto alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, dell’assessore alle politiche sociali Marco Cassinadri, dei referenti di Acer, dell’ufficio tributi del Comune e dell’Unione. L’obiettivo è offrire un’alternativa sostenibile alle famiglie che faticano a trovare casa e, al contempo, valorizzare gli immobili sfitti presenti sul territorio permettendo ai proprietari di metterli a disposizione in condizioni di piena tutela. Stasera saranno illustrati i vantaggi per chi aderisce, pensati per rispondere concretamente alle esigenze dei proprietari che decidono di mettere a disposizione un alloggio. In particolare sono previste agevolazioni fiscali, canone d’affitto garantito e pagato direttamente da Acer senza rischi di morosità, contratti flessibili da uno a diciotto mesi o con formula 3+2, manutenzione ordinaria a carico di Acer con garanzia di restituzione dell’immobile nelle stesse condizioni. Inoltre c’è la possibilità di indicare preferenze generali sugli inquilini e nessuna gestione diretta dell’inquilino da parte del proprietario. "Quello della casa – afferma il sindaco Daviddi – è uno dei problemi principali dei tempi che stiamo vivendo. Si è innescato un meccanismo tale da aver incrinato quel rapporto fiduciario tra proprietario e affittuario con una conseguente disarticolazione della domanda e dell’offerta che invece dovrebbero convergere. Oggi stiamo assistendo al fenomeno in cui per i proprietari dell’immobile non vi sia più convenienza a concedere in locazione l’immobile".

‘Fidati di noi’ vuole dunque mettere in rete valori come fiducia, responsabilità e vantaggi concreti. "Siamo preoccupati – dice l’assessore Cassinadri – di come negli anni, soprattutto dopo il Covid, si stia affrontando una crescente difficoltà di accesso all’abitazione, sia in termini di acquisto che di affitto e alla qualità delle abitazioni disponibili. Analizzando il fenomeno si è riscontrato il forte legame con l’aumento dei costi, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, la poca fiducia dei proprietari nel mettere ‘a valore’ il proprio bene. Con questo progetto cerchiamo di dare certezze fornendo un servizio in più".

Matteo Barca