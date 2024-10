Emergenza cessata, riapre l'ex Statale 63 a Cadelbosco

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 ottobre 2024 – Dopo una decina di giorni di chiusura forzata, dovuta agli allagamenti del territorio per il cedimenti di alcuni tratti arginali del Crostolo, del Cavo Cava e del Canalazzo Tassone, da oggi alle 13 è prevista la riapertura dell’ex Statale 63 fra Santa Vittoria e Cadelbosco Sotto. La Provincia di Reggio ha emesso un’ordinanza che dispone il ripristino della viabilità sull’importante arteria viaria. Viene però istituito un senso unico alternato all’altezza del km 12+400 e il limite di velocità di 30 km/h, in un punto della carreggiata da mettere in totale sicurezza. La strada era stata chiusa dalla notte fra il 19 e il 20 ottobre proprio a causa dell’esondazione che aveva allagato una parte della carreggiata. Sono stati eseguiti dei controlli tecnici prima di poter concedere il ripristino del traffico sull’importante arteria viaria di collegamento tra la città capoluogo e la zona rivierasca reggiana. Nei giorni scorsi sono state riaperte le altre strade che erano rimaste chiuse, sempre per allagamenti.