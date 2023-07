Emergenza e soccorso: accordo tra Reggio e Parma

È stato siglato ieri l’accordo tra le Ausl di Reggio e Parma per gestire l’emergenza urgenza sulle due sponde dell’Enza. Da fine settembre l’automedica della Croce azzurra di Traversetolo e l’auto infermieristica della Croce arancione di Montecchio metteranno in condivisione le risorse per coprire tutta la popolazione dei comuni della Val d’Enza reggiana, di Traversetolo, di Montechiarugolo e una parte di Neviano degli Arduini. "È un ottimo risultato che supera i confini territoriali - spiega Cristina Marchesi, direttrice generale dell’Ausl reggiana -. Ci consente di ottimizzare le risorse, evitando al contempo le duplicazioni". Aggiunge Fausto Torelli, sindaco di Montecchio: "La ridefinizione regionale delle attività di emergenza-urgenza ha dato l’opportunità di poter finalmente avviare un dialogo con la sponda parmense e di dar vita a un modello a cui faranno riferimento in tanti, che apre la strada a nuove collaborazioni anche per l’ospedale di Montecchio, punto di riferimento per le due sponde". A suggellare l’intesa presenti anche Barbara Gilioli, direttrice del Distretto di Montecchio, il sindaco di San Polo Franco Palù, e la presidente di Croce arancione Cristina Fantesini. Francesca Chilloni