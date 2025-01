Emergenza incendi: rischi e azioni

E se quello che sta accadendo a Los Angeles si verificasse sulle nostre colline e montagne, chi di dovere sarebbe pronto ad affrontarlo? Secondo i vertici del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che con una superficie di 19mila ettari è quasi paragonabile all’area andata a fuoco oltreoceano, la risposta è sì.

"Quanto accade in California ci mette di fronte a più alti rischi e quindi a nuove responsabilità – afferma il presidente dell’Ente, Fausto Giovanelli – le aree protette sono fortemente esposte, anche perché in gran parte coperte da boschi che non producono solo ossigeno, ma svolgono tanti servizi ecosistemici. Se, però, rinunciamo ad agire in prevenzione corriamo il rischio di rimettere in atmosfera quantità immesse di carbonio sotto forma di anidride carbonica. Da qui la necessità di intervenire con un nuovo approccio ed essere di esempio per la buona gestione forestale".

In tema di prevenzione quindi la Riserva di Biosfera del nostro appennino ha posto in essere, dal 2019, 13 progetti, per un ammontare complessivo di 953mila euro. Tra questi adeguati interventi di potenziamento del sistema antincendio boschivo. Nel Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano sono 8 le progettualità antincendio avviate grazie al Piano di sviluppo rurale da poco concluso a Ventasso e Corniglio, per un importo di circa 150 milioni di euro. Le azioni per contrastare un eventuale inferno di fuoco sul crinale le dettaglia Willy Reggioni, responsabile del servizio Conservazione Natura del Parco: "In tema di prevenzione, opere di realizzazione di viali tagliafuoco, rimozione di materiale combustibile, controllo delle attività umane, attraverso l’utilizzo di telecamere termiche e droni per monitorare le aree a rischio".

A livello di interventi invece "è sempre importantissima una risposta rapida. Con un coordinamento delle forze di emergenza e un intervento tempestivo con i diversi mezzi aerei e terrestri si possono fermare gli incendi a poche ore dall’innesco".