Emergenza medici, cresce la protesta

di Francesca Chilloni

Carenza di medici di base sul territorio castellese e difficoltà a raggiungere la Casa della Salute di Puianello dove sono concentrati gli ambulatori: la soluzione potrebbe essere una condivisione degli ambulatori esistenti a rotazione (nelle ore in cui il professionista principale non visita, un altro occuperebbe le stanze) con aiuti economici da parte dell’amministrazione comunale per sostenere le spese degli affitti. Questa è la proposta che ha avanzato il sindaco Alberto Olmi durante il consiglio comunale di giovedì sera, in risposta alla preoccupata interrogazione presentata dal consigliere comunale Natale Cuccurese, in cui si raccoglieva il malcontento della popolazione. L’esponente di Sinistra Unita si è detto soddisfatto, nella consapevolezza che si tratta di una soluzione tampone e che per essere attuata necessita della disponibilità dei medici.

Intanto, un gruppo di cittadini ha preso carta e penna per raccontare al "Carlino" i disagi che si ritrovano a sopportare. Nella lettera spiegano che "a Quattro Castella capoluogo sino a fine 2022 erano in servizio tre medici. Uno presente due volte la settimana, un giorno con accesso libero, l’altro per appuntamento. Il secondo alcuni giorni a Quattro Castella, altri a Puianello. Infine il terzo da 2 anni, per motivi personali, è presente saltuariamente, sostituito da colleghi che si sono alternati, causando grandi difficoltà per i pazienti. La presenza in ambulatorio è di sole 3 ore. Inoltre due dei tre medici risiedono a oltre 20 km dal luogo di lavoro".

La situazione "ha comportato purtroppo in varie occasioni a rivolgersi al pronto soccorso. La sorpresa è arrivata dal primo dell’anno quando un medico ha lasciato ai suoi assistiti un foglio dove comunicava la chiusura dell’ambulatorio di Quattro Castella, rimanendo aperto solo quello di Puianello, distante 9 km dal capoluogo. Le lamentele e il disappunto in paese sono alle stelle".

Il portavoce del gruppo aggiunge: "Gli anziani e chi non possiede auto o patente si trovano in grosse difficoltà, ma sembra che regni il classico menefreghismo da parte di chi dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per dare il corretto servizio ai cittadini che hanno pagato o pagano i contributi previdenziali". Difficoltà anche per prenotare la visita: "Ci si deve servire della segreteria telefonica che a volte ti lascia in attesa oltre 10 minuti. Ad alcuni non è stata data risposta a messaggi inviati, dicendo che non possono prendere in considerazione i tanti sms che ricevono".