Emergenza migranti a Reggio Emilia, l’assessore di sinistra: "Li porto tutti al Viminale"

Reggio Emilia, 17 agosto 2023 – È la fine di un modello. Quello della cosiddetta ’accoglienza diffusa’: piccoli gruppi di migranti, 3/4 persone, ospiti in alloggi sparsi sul territorio. La formula – pensata per evitare di creare ghetti – ha retto finché i numeri l’hanno permesso. Ora si passa ai ’centri di prima accoglienza’ da trenta, quaranta persone.

L’assessore comunale al welfare, Daniele Marchi (Pd), mette subito in chiaro: "Siamo oltre l’emergenza. Tanto che la Prefettura di Reggio, oltre ai gestori delle cooperative ha dovuto attivare anche la Caritas e gli alberghi per la ricerca di nuovi posti".

A Santa Vittoria, frazione di Gualtieri, una ex scuola elementare sarà messa a disposizione dei migranti; in città stanno per essere riattati i vecchi magazzini comunali. "Luglio e agosto – dice l’assessore Marchi – sono stati mesi terribili: i flussi sono aumentati molto. La quantità di persone che arrivano e i tempi stretti hanno fatto saltare la gestione ordinaria: gli stranieri dalle barche arrivano ai Comuni. In media ne giungono nel nostro territorio 40 alla settimana. Solo nel weekend scorso sono approdati a Reggio 15-20 minorenni stranieri, mentre altri 7-8 sono attesi questa settimana: ora siamo già a quota 200 minori non accompagnati, attualmente in accoglienza. Per gli adulti, meno di un mese fa eravamo a quota 1.350: ora siamo già almeno a 1.500".

Ogni ospite costa alla collettività circa trenta euro al giorno. "Voglio puntualizzare che il Comune anticipa risorse per i minori stranieri non accompagnati: abbiamo previsto a bilancio più di 4 milioni che dovrebbero essere stanziati dal Ministero. Il governo non ha stanziato le risorse necessarie perché gli stranieri fossero accolti dignitosamente. Se il governo va avanti così, carico dei pullman e li porto tutti a dormire al Viminale" .

Pronta la replica di Gianluca Vinci, avvocato, deputato di Fratelli d’Italia: "Sono i municipi a dover farsi carico dei migranti con lo status di rifugiato, trovando alloggi e avviando percorsi per il loro inserimento. In questi anni lo Stato ha provveduto, ma avrebbero dovuto farlo i municipi".

Intanto a Santa Vittoria una centinaio di persone ha incontrato il sindaco per chiedere spiegazioni sulla quindicina di migranti che saranno ospitati nell’elementare. L’avevano appena chiusa per mancanza di iscrizioni. Tante domande, nessuna sollevazione. Alla fine dell’assemblea qualcuno ha chiesto di poter dare una mano nei progetti di integrazione dei nuovi ospiti.

Tra alcuni dei non più giovani, quelli che hanno vissuto l’alluvione del Po del 1951, sono affiorati i ricordi: "In quei giorni eravamo, in pieno autunno, con le case sott’acqua, senza nulla, sull’argine maestro. Siamo stati accolti e aiutati. È ora di ricambiare quella disponibilità".