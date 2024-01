Emergenza migranti. È andata deserta la gara per la gestione dell’hub di via Mazzacurati

Il 2024 parte in salita sul fronte dell’accoglienza dei migranti in provincia di Reggio. La Prefettura ha infatti constatato che l’avviso pubblico rivolto il 23 novembre scorso agli operatori del sociale per gestire quest’anno l’hub di via Mazzacurati è andato deserto. A riportarlo è l’agenzia Dire che spiega come la struttura messa a disposizione dal Comune e allestita nel capannone dei suoi ex magazzini, in particolare, ha una disponibilità massima di 50 posti e per alcuni mesi del 2023 è stata gestita dalla Croce rossa in forza di una convenzione con termine previsto il 31 dicembre scorso.

Da qui la decisione del prefetto Maria Rita Cocciufa di giocare d’anticipo, varando la procedura per presentare manifestazioni di interesse a cui però – entro la scadenza del 9 dicembre – non ha risposto nessuno.

La gestione dell’hub, in cui collocare i richiedenti asilo "per il tempo strettamente necessario alla collocazione degli stessi nei Cas (centri di accoglienza straordinari, ndr)", prevedeva un impegno economico di 23,44 euro al giorno per ciascuna persona ospitata. Presto dovrà essere dunque pubblicato un nuovo bando ad hoc per l’assegnazione del servizio di gestione.

L’anno scorso la macchina dell’accoglienza reggiana è stata guidata dal consorzio di cooperative sociali “Oscar Romero” (che comprende Dimora d’Abramo, L’Ovile, Madre Teresa, La Vigna, Papa Giovanni XXIII e Ceis) che tuttavia, già a luglio, aveva fatto presente la difficoltà di inserire nei centri d’accoglienza straordinari ulteriori migranti, oltre i 1.350 posti gestiti e saturati. Un recente accordo firmato tra i Comuni del territorio e la Prefettura punta infine a ‘bilanciare‘ il peso dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (altro grande nodo da risolvere), che fino ad oggi gravava soprattutto sulla città capoluogo, al fine di riequilibrarne la distribuzione. E oggi, altri 13 migranti (di cui un minore non accompagnato) sui 334 che sbarcheranno a Ravenna dalla nave Geo Barents, sono attesi nel reggiano dove saranno collocati.