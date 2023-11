Emergenza migranti e minori. Accordo Comuni-Prefettura: "Ripartizione equa in provincia"

Ripartizione equa dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati tra tutti i Comuni della provincia reggiana. È quanto sancito dall’accordo firmato stamattina da Prefettura, Comune di Reggio e dalle sette Unioni dei Comuni del territorio provinciale. "Si tratta di un accordo unico nel suo genere – spiega il coordinamento dei 42 sindaci della provincia – che prevede la ripartizione tra tutti i Comuni dei minori stranieri non accompagnati che necessitano di accoglienza e fissa le modalità di assegnazione e di presa in carico da parte dei servizi sociali delle Unioni sulla base della popolazione residente".

Un patto reso necessario dall’aumento del numero di sbarchi, il doppio rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2022.

"Con questo protocollo si fissano le modalità di assegnazione e di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, arrivati per tramite del Ministero o presentatisi spontaneamente in Questura, per dare continuità al modello di accoglienza diffusa che in questi anni – continua il coordinamento dei sindaci reggiani – a differenza di molti altri territori italiani, ha dimostrato di saper funzionare. Di essere di aiuto a chi arriva sul territorio, di accogliere chi è realmente in difficoltà, di creare percorsi di vera e reale inclusione sociale e lavorativa, ma al contempo di essere un utile strumento di controllo e sicurezza per tutto il territorio provinciale".

Il documento definisce quindi il criterio di riparto (che per i primi 108 sarà di uno ogni 5.000 abitanti), le modalità di presa in carico e una programmazione territoriale delle accoglienze. "Affrontare insieme la sfida dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, assicurando il contributo di tutti i comuni della provincia, in proporzione alle relative popolazioni", ha detto il prefetto Maria Rita Cocciufa. Un’emergenza che non si placa: a Reggio nelle prossime ore arriveranno sei dei 57 migranti sbarcati al porto di Ravenna con una nave ong Msf. Ma il prefetto reggiano rassicura: "In questo momento stiamo gestendo con molta tranquillità gli arrivi di migranti adulti che ci sono e sono costanti, seppure con numeri accettabili dal punto di vista dell’accoglienza".

Oggi sul nostro territorio ci sono oltre 1300 presenze e 26 posti ancora disponibile, messi a disposizione da Caritas, consorzio delle cooperative e l’hub creato nei magazzini del Comune di Reggio in via Mazzacurati. “Abbiamo anche dismesso alcuni alberghi – conclude il prefetto Cocciufa – ma c’è comunque bisogno di aumentare questi posti".