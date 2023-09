Emergenza migranti, nuovo centro: "Cinquanta in via Mazzacurati"

Un centro di prima accoglienza per i richiedenti asilo nei magazzini del Comune di via Mazzacurati a Reggio. Questa, fa sapere la Prefettura reggiana, la soluzione individuata congiuntamente dalla stessa Prefettura, dal Comune e dalla Croce Rossa di Reggio Emilia, che ne curerà la gestione, per far fronte ai numerosi arrivi di migranti degli ultimi mesi.

La struttura di via Mazzacurati, si legge in una nota, "è stata messa a disposizione della Prefettura dal Comune, ed è stata attentamente valutata con sopralluoghi dei Vigili del fuoco e del Servizio Igiene pubblica dell’Ausl". A partire dai prossimi giorni, dunque, il centro "ospiterà fino a 50 migranti per il tempo strettamente necessario a reperire soluzioni abitative nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle cooperative sociali e dalla Caritas".

L’obiettivo, evidenzia il prefetto Maria Rita Cocciufa, è "garantire una risposta efficace ai numerosi trasferimenti di richiedenti asilo dai luoghi di sbarco senza snaturare il sistema dell’accoglienza diffusa tipico di questo territorio, che in questi anni ha dato ottimi frutti sia in termini di sicurezza che di integrazione". Con il centro di via Mazzacurati, quindi, "vogliamo assicurare un’immediata, ma provvisoria, presa in carico dei migranti, dando alle cooperative sociali e alla Caritas il tempo e il modo di organizzarsi per individuare una soluzione alloggiativa negli appartamenti".

L’apertura di questo hub, conclude il prefetto, "rappresenta il punto di approdo di un intenso lavoro durato settimane, per il quale ringrazio il Comune che, oltre a mettere a disposizione la struttura, ha fornito il massimo supporto nell’allestimento e nella predisposizione del centro, e la Croce rossa Italiana, che si farà carico della gestione degli ospiti".