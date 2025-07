Emergenza, pochi mezzi: "Reggio è penultima in Regione per numero di automediche in campo"

"La carenza di equipaggi di emergenza del 118 con soccorso medico è un problema di tutta l’Emilia-Romagna. E la provincia di Reggio è tra quella in cui la situazione è peggiore". Lo ha dichiarato Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il pensiero dell’esponente del centrodestra si basa sulla comunicazione di dati forniti dall’assessorato regionale alle Politiche della salute, facendo inoltre una comparazione con i dati relativi alla situazione in Toscana.

"Su tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna – dichiara Vignali – sono operativi 36 mezzi di emergenza con medico a bordo operativi 24 ore su 24, più sette operativi di giorni, per dodici ore, per cui ne abbiamo uno ogni 113 mila abitanti ed ogni 568 chilometri quadrati. In Toscana sono in tutto sessantuno gli operativi 24 ore su 24: quindi risultano uno ogni 60 mila abitanti e ogni 377 kmq. Il confronto con una Regione che ha un servizio sanitario molto simile al nostro è impietoso. La provincia di Reggio Emilia è comunque la seconda peggiore realtà in Emilia-Romagna per numero di questi equipaggi rispetto agli abitanti, con in tutto 5,5 mezzi (si contano come metà unità i mezzi operativi h12 e non h24), che vuole dire uno ogni 133.059 abitanti. Solo Piacenza fa peggio, con un solo equipaggio medico per tutta la provincia: uno per 288.187 abitanti".

"Spesso – aggiunge Vignali – l’appropriatezza del primo soccorso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti critici, è il vero spartiacque sia tra la vita e la morte che tra un’invalidità permanente e un recupero soddisfacente".

Una situazione molto contestata è quella nella Bassa Reggiana, dove da qualche tempo è rimasta una sola automedica a disposizione, unificando alla sede di Novellara il presidio che prima era attivo a Guastalla e a Correggio, con due equipaggi differenti. Va detto poi che nel Piacentino, a fronte di una sola automedica, risulta frequente l’intervento dell’elisoccorso, almeno di giorno. Attive poi le autoinfermieristiche, che fungono da valido supporto per l’Emergenza-urgenza.

