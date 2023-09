emergenza sanità

Tra gli argomenti all’ordine del giorno al consiglio comunale di venerdì non manca l’argomento della sanità locale. Il gruppo Movimento 5 Stelle-Si può fare ha presentato un ordine del giorno che impegna sul potenziamento del punto di primo soccorso all’ospedale di Correggio, puntando al ritorno in loco della sede dell’automedica, da metà luglio trasferita a Novellara, unificandola per tutto il territorio della Bassa. A tal proposito continua la raccolta di firme, in particolare nella zona di Correggio, per riportare in loco il servizio di partenza dell’automedica, giorno e notte.