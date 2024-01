Emergenza senzatetto. I volontari in stazione:: "Posti letto al caldo e servizi docce"

"Luoghi caldi nei quali sostare; posti letto sufficienti a coprire il bisogno di tutti; servizi indispensabili quali sanitari e docce; accompagnamento a possibili percorsi di uscita dalla marginalità ed esclusione". È quello che numerosi soggetti che a Reggio si occupano di senzatetto, chiedono alle istituzioni tramite un appello dal titolo "Diciamo no all’indifferenza". Firmano la lettera aperta il Gruppo Laico Missionario (Glm); le coop sociali La Collina e La Vigna; gli Avvocati di Strada; le associazioni Partecipazione, Città Migrante e La Nuova Luce. Scendendo sul concreto e sull’immediato, contestano che nonostante le basse temperature "il Comune di Reggio non è riuscito ad attivare ancora i posti letto previsti per l’inverno. Perché non sollecitare la protezione civile affinché vengano urgentemente approntati posti letto in palestre o al Mirabello come già accaduto nel 2018? Senza misure adeguate, potremmo trovarci a piangere qualche homeless assiderato". Il punto di partenza dell’analisi delle associazioni è il dibattito seguito ai tre omicidi (quello di Amrick Singh sarebbe scaturito dalla lite per una coperta) e ai vari episodi di violenza che negli ultimi mesi hanno tragicamente contrassegnato la zona stazione. Fatti che "generano nei cittadini un allarme che invoca sicurezza, intesa come aumento di misure quali videosorveglianza, presidi fissi delle forze dell’ordine, fino a richiedere di schierare l’esercito". Le associazioni ritengono che al "bisogno legittimo di sicurezza" bisogna rispondere con altri strumenti che "potrebbero avere un impatto diverso sulle persone che vivono l’esclusione, la grave marginalità, la vita di strada. Di conseguenza potrebbe nascere nei cittadini una percezione diversa circa la sicurezza. La cosiddetta ‘bonifica dei territori’ si potrà realizzare solo se si metteranno in campo politiche di sostegno e di prossimità nei confronti dei senza dimora". Per questo "ci vuole un’intera città in movimento all’altezza delle dichiarazioni con i fatti e non solo a parole: ‘Reggio città delle persone’ di tutti coloro che la abitano e la vivono. Una sfida che crediamo sia alla portata della nostra città". Si domanda poi un affiancamento professionale tramite "l’intensificazione del lavoro delle unità di strada, antenna attenta nei luoghi frequentati dai senza dimora". Ai cittadini che desiderano "una convivenza coesa e solidale, chiediamo di collaborare alla soluzione delle situazioni di disagio, interpellando i servizi, le associazioni… Solo così si genererà sicurezza".