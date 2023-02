(...) La sede reggiana di Unimore in dieci anni ha più che raddoppiato i suoi iscritti e il 70% di loro arriva da fuori città.

Sta per nascere un nuovo polo universitario alle Ex Reggiane, il quarto. E, come già è avvenuto per l’ex seminario, si costruirà uno studentato che avrà la capacità di un decimo dei posti letto rispetto agli studenti ospitati nelle aule. Se è vero che non ci si può inventare città universitaria da un giorno all’altro, restano però da gestire anche i propri sogni. E quello dell’emergenza abitativa sta diventato un nodo impellente da sciogliere.

Benedetta Salsi