Emergenza-urgenza: "Cau? Palliativo insufficiente"

"Le strutture Cau, ottime per snellire e rendere più flessibile l’assistenza sanitaria d’urgenza, non possono diventare la scusa per chiudere i presidi di pronto soccorso, più completi e adeguati alle reali necessità sanitarie dei cittadini: non posso che denunciare tale deriva organizzativa che colpisce il mio comune". A sostenerlo è l’ex consigliere scandianese di minoranza Davide Beltrami (foto) intervenendo sulla questione del pronto soccorso del Magati.

Beltrami esprime preoccupazione "sull’incerto futuro del nostro ps. Verrà chiuso? Forse ridimensionato? Ad oggi ancora non abbiamo notizie o più dettagliate informazioni. Il ps già da tempo non è attivo h24, circostanza che nell’ormai lontano 10 gennaio 2022, come consigliere comunale, avevo rilevato supportato anche da una raccolta firme. È dal 2020 che i servizi erogati dal Magati hanno visto una progressiva e inesorabile limitazione e riduzione partendo proprio dal ps. Le nostre rimostranze hanno ottenuto come risultato di provocare l’azienda nella volontà di riaprire il ps, ma con durata di servizio massimo in 12 ore".

Per Beltrami si tratta di "un mero palliativo insufficiente. Parecchie sono state le richieste di chiarimenti avanzate da parte di diversi gruppi consiliari in merito al percorso che ha portato e porterà in futuro allo stravolgimento del Magati con innegabili conseguenze sulla vita della popolazione del distretto e conseguente aumento intasamento operativo del ps di Reggio".

m. b.