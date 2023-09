Emergenza-urgenza e Cau. Il sindacato Sgb attacca: "È un depotenziamento"

"È stata la solita autoreferenzialità a caratterizzare la presentazione della nuova rete di emergenza-urgenza dell’Azienda Usl di Reggio".

Non nasconde polemiche e forti incognite il commento che arriva dal Sgb, il Sindacato generale di base, all’indomani dell’incontro al Core sull’illustrazione della riforma del settore dell’Emergenza sanitaria nel Reggiano. "Sono state spese tante belle parole per una riforma che ci è stata venduta come la panacea di tutti i mali che attanagliano i pronto soccorso e i dipartimenti di Emergenza-urgenza. Una riforma fortemente sponsorizzata da Regione e dall’assessore Raffaele Donini, che però lascia aperte tante, troppe incognite". E ancora: "Si è capito chiaramente che l’unico vero pronto soccorso sarà quello del Santa Maria Nuova di Reggio, mentre sul territorio sorgeranno i centri assistenza urgenza Cau che, in particolare nel caso di Scandiano e Correggio, saranno una evoluzione (ma è meglio dire un depotenziamento) degli attuali pronto soccorso che ad oggi funzionano 12 ore al giorno, con medici gettonisti. Di fatto i Cau saranno ambulatori a bassa intensità e complessità (uno sorgerà entro fine anno anche presso la Casa Salute Ovest) per la gestione dei codici bianchi e verdi".

Una soluzione che Sgb considera come "un progetto che si mostra nella sua incompiutezza, come la classica polvere nascosta sotto il tappeto".

E sono numerose le domande che si pone il sindacato: "Quali e quante risorse, quale e quanto personale sarà dedicato ai Cau e al nuovo sistema di emergenza urgenza? Sarà una riforma isorisorse, saranno fatte nuove assunzioni o ci saranno ’riorganizzazioni’ della attuale dotazione organica? Come sarà l’organizzazione del lavoro? Quali carichi dovrà sostenere il personale? Quale formazione e quali riconoscimenti sono previsti? Quali garanzie e sicurezze vi saranno per i cittadini rispetto alla risposta tempestiva e di qualità al bisogno delle cure urgenti?". E concludono: "Regione e Aziende Sanitarie e Ospedaliere dovrebbero scendere sulla terra e immergersi nella realtà, nel concreto, invece di autocelebrarsi sul vuoto o di spiccare voli pindarici sul poco e sul nulla".

a. le.