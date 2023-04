Emergenza-urgenza Pronto soccorso in tilt Una telefonata guiderà alla struttura più adatta

Un piano della Regione per affrontare il sistema di emergenza-urgenza. Ormai è allarme per i cittadini che si trovano di fronte a pronto soccorso affollati, chiusi, ridotti a punti di primo intervento.

L’assessore regionale alle politiche per la salute, Raffaele Donini, punta a contrastare il problema, destinato a peggiorare nei prossimi anni per la crescente carenza di medici, riorganizzando gli accessi in pronto soccorso.

Il piano è stato presentato martedì alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, presenti numerosi sindaci. Si tratta dell’inizio del percorso locale per cercare soluzione a una situazione molto complessa.

L’obiettivo, non semplice da realizzare, è di garantire elevati livelli di assistenza nell’attuale contesto di forte criticità, a livello nazionale, provocato dalla carenza di personale.

All’incontro a Palazzo Allende, presieduto dail presidente della Provincia, Giorgio Zanni, Donini era accompagnato dal direttore generale Luca Baldino e dai dirigenti Fabia Franchi e Antonio Pastori.

Si parte da cifre allarmanti: nei prossimi tre anni, in Italia, c’è il rischio di avere oltre 4.000 medici di emergenza-urgenza in meno su un organico di 11.107, per i 5.652 pensionamenti previsti a fronte si soli 1.500 nuovi specialisti.

Si punta a garantire al cittadino assistenza "nel minor tempo possibile e nella miglior struttura possibile" e a migliorare le condizioni degli operatori sanitari. La riorganizzazione parte dalla nuova gestione degli accessi al Pronto soccorso.

Nel 2022 su 1 milione e 747.269 accessi in Pronto soccorso, due terzi riguardavano codici bianchi o verdi e solo in 1 caso su 20 hanno comportato il ricovero.

Nel 76% dei casi l’accesso è avvenuto non mediato dal 118, ma in maniera autonoma del cittadino.

L’80% degli accessi ha riguardato le strutture ospedaliere più grandi, i Dea (Dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione).

Per questo si punta a intervenire sulle modalità d’accesso, differenziando tra emergenze e meno gravi urgenze, e sulla riorganizzazione delle strutture di assistenza.

Sul primo fronte verranno potenziate le centrali telefoniche. Oltre ad adottare il numero unico 112 per le emergenze dove confluirà il nostro 118 -, sarà lanciato il numero unico per i servizi di urgenza (116117), dove il cittadino sarà indirizzato h24 verso la struttura più adatta a risolvere, bene e rapidamente, il suo problema.

Il territorio dovrà essere in condizione di dare risposte alla presa in carico dei casi non tempo dipendenti e a bassa complessità, anche attraverso le Uca (Unità di continuità assistenziale): équipe medico-infermieristiche che interverranno direttamente al domicilio del paziente.

Per questo saranno stipulati accordi coi medici di medicina generale e valorizzata la rete degli oltre 800 medici di continuità assistenziale (ex Guardia medica).