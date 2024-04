Emergenza zona stazione. La Caritas ha firmato il protocollo d’intesa

La Chiesa cattolica ha, per vocazione, l’idea di scendere tra gli ultimi. Tradurlo in pratica non è però sempre semplice, ma a Reggio da anni trova concretezza grazie anche all’apporto della Caritas, specialmente in zone ad alto rischio, e forte emergenza sociale, della città, quale quella vicino alla vecchia stazione Fs. In quest’ottica i vertici dell’associazione hanno firmato il protocollo d’intesa "Stazione In", per collaborare assieme al Comune al fine di ridurre i disagi delle persone in quelle vie. Azioni che, peraltro, il mondo cattolico porta avanti da tempo. Non è infatti mai mancata, grazie all’apporto delle parrocchie, di gruppi di volontari, della Caritas stessa, la vicinanza a chi dorme in situazioni precarie. Tuttora "buoni samaritani" delle unità pastorali "Laudato sii", "San Paolo VI", e "San Giovanni Paolo II", escono di notte per offrire sostegno, mentre nelle mense diffuse Caritas accoglie molte persone che della stazione hanno fatto la loro dimora. Così come all’ambulatorio "Querce di Mamre" chi non può accedere alle prestazioni del servizio sanitario nazionale viene curato. Il sabato poi è disponibile il servizio docce alla parrocchia di Sant’Alberto. "Alla luce di questo impegno – spiega il direttore della Caritas diocesana Andrea Gollini – crediamo sia giusto e doveroso sottoscrivere il protocollo proposto dal Comune. Lontani da interessi di parte, faremo tutto il possibile per costruire una rete di realtà che possano dare una risposta all’emergenza ‘zona stazione’, condividendo progetti concreti e attenti alle persone. Siamo convinti – prosegue Gollini – che il protocollo sarà occasione per un lavoro strutturato, di confronto e di intervento, per migliorare la condizione delle persone, offrendo percorsi che partano dalla reale condizione di chi frequenta la stazione. Scegliamo, come sempre, di stare dalla parte delle persone che soffrono e di scommettere sulla solidarietà come prima forma di costruzione di comunità e come più forte deterrente alla paura e all’insicurezza".

Gabriele Gallo