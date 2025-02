Emergenze, ecco la tenda gonfiabile

Con una cerimonia in piazza XXV Aprile a Cadelbosco Sopra, è stata inaugurata la nuova tenda pneumatica e altro materiale donati dai Lions club del distretto di cui fanno parte anche i gruppi reggiani. Una donazione a favore della Pubblica assistenza, che sul territorio locale si occupa pure di servizi di Protezione civile. I Lions club hanno donato la tenda, ma anche deumidificatori e pompe per l’aspirazione delle acque, in sostegno alla cittadinanza in caso di emergenza. Nell’emergenza alluvione dello scorso ottobre è emerso in modo evidente che avere una struttura gonfiabile come questa, con tempi brevi d’approntamento, avrebbe permesso di offrire un punto di prima accoglienza direttamente sul posto, comodamente utilizzabile non solo come posto medico avanzato, ma anche come punto di ricovero per sfollati.