Emergenze idriche e strategie di prevenzione: un intero seminario sul Grande Fiume

"Cosa ci hanno insegnato le piene del Po? A 25 anni dalla piena del 2000" è il titolo di un seminario organizzato nei giorni scorsi da AiPo a Parma per illustrare una pubblicazione sulle piene del Grande Fiume curata dal geometra Lino Coratza.

È stata sottolineata l’importanza del lavoro svolto dalle strutture tecniche per fornire gli elementi indispensabili ad assumere le strategie e le decisioni più corrette da parte dei livelli politico-amministrativi.

Rispetto al 2000 i sistemi di previsione e monitoraggio hanno avuto un notevole sviluppo, pur se "occorre proseguire nelle attività di prevenzione e nelle opere di protezione". Gli odierni quadri conoscitivi tecnico-idraulici consentono di comprendere innanzitutto dove intervenire e quali siano le opere strategiche più efficaci: questo monitoraggio costante del bacino idrografico del Po e dei suoi affluenti, insieme alla modellistica avanzata, permette una prevenzione sia in fase di pianificazione che di realizzazione delle opere più adeguate di mitigazione del rischio. Lino Coratza ha ricordato il suo impegno professionale a servizio della sicurezza idraulica, iniziato nel 1963 nel Genio Civile e proseguito al Magistrato per il Po.

L’ex funzionario, ora in pensione, ha illustrato in sintesi la pubblicazione, raccogliendo informazioni utili sulle caratteristiche delle diverse piene del Po e corredandole con una mappa esplicativa. Ha dimostrato grande passione e dedizione in decenni di attività professionale.

