Emergenze non gravi, apre il Cau

E’ stato attivato ieri mattina alle 8 il secondo Cau reggiano, il Centro assistenza urgenza di Correggio, che sostituisce il Punto di primo intervento che era stato aperto alcuni mesi fa nei ristrutturati spazi dell’ex pronto soccorso del San Sebastiano. Al momento il servizio resta attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, per poi essere sostituito di sera e di notte dal servizio di ex guardia medica.

"I Cau – spiega il dottor Michele Pescetelli, responsabile Cure primarie area nord dell’Azienda Usl e responsabile del Cau correggese – intendono rappresentare una alternativa al pronto soccorso ospedaliero che, invece, è dedicato ai casi di emergenza grave. I cittadini che si rivolgono ai Cau sono visitati e ricevono prestazioni urgenti necessarie a risolvere, in tutto o in parte, il loro problema. Sono strutture territoriali che operano in integrazione con i medici e pediatri di famiglia, i quali devono rimanere il riferimento prioritario per ogni cittadino. Queste strutture sono progettate per dare risposta solo in caso di problemi di salute urgenti, ma non gravi".

Per Correggio al momento il Cau è aperto solo di giorno, ma si punta ad una attivazione 24 ore su 24 nel prossimo futuro.Visite e accertamenti sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per gli altri è prevista tariffa di 20 euro. Esenti le visite e le prestazioni che rientrano nel percorso di gestione di eventi traumatici lievi compresi nella casistica dei Cau, il cui accesso avviene entro 24 ore dall’evento.

Antonio Lecci