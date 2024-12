Emesse le ordinanze anti alcol. L’idea del Comitato IV Novembre: "Via gli sbandati come a Milano"

Dopo i divieti per i botti nella notte di Capodanno sancito dal prefetto Maria Rita Cocciufa, arrivano anche le ordinanze firmate dal sindaco di Reggio Marco Massari per gli eventi del veglione di San Silvestro in centro storico. Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti gli esercizi in piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza della Vittoria, dalle 21 del 31 dicembre fino alle 6 del 1° gennaio 2025. Stesso divieto allargato a tutto il centro storico (delimitato dai viali di circonvallazione) e comprese le distese, dalle 18 del 31 dicembre 2024 fino alle 6 del primo gennaio 2025; il divieto di detenzione e consumo di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore di vetro o alluminio all’interno dell’area della manifestazione in piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria e via Crispi dalle 20 del 31 dicembre fino alle 6 del 1°gennaio 2025. Vietate anche postazioni di commercio ambulante in piazza Martiri del 7 Luglio, nelle vie afferenti e in piazza della Vittoria per tutta la giornata del 31 dicembre e fino alle 6 del 1° gennaio 2025. E rimozione di tutte le distese in piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria a partire dalle 20 del 31 dicembre 2024 e fino alla fine della manifestazione.

Mentre il Comitato di Viale IV Novembre in stazione lancia la proposta di ‘copiare’ Milano dove il prefetto Sgaraglia ha firmato un provvedimento che varrà dal 30 dicembre al 31 marzo nelle zone cosiddette ’rosse’ della città meneghina con divieto di stazionamento per chi è molestro o ha precedenti per droga, furti e rapine. Le forze dell’ordine potranno disporre un allontanamento immediato nei confronti di questi soggetti.