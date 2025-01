Emil Banca entra nel pool e affianca gli Under

Nuovo importante ingresso nella famiglia degli sponsor biancorossi: Emil Banca, una delle banche di Credito Cooperativo più grandi del paese, è entrata a far parte del Basket Pool, il gruppo di aziende che sostiene la Pallacanestro Reggiana. Non solo, Emil Banca sarà anche co-sponsor di tutto il settore giovanile: Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14. E questa nuova partnership è stata festeggiata con due vittorie.

L’Under 17 ha superato in trasferta lo Stars Bologna per 88-74 piazzando il break decisivo nel secondo quarto, vinto 22-10 dai reggiani. Unahotels: Hadzhyiev, Morcavallo 2, Bulgarelli, Manfredotti L. 16, Manfredotti A. 16, Marras 8, Petacchi 4, Rinaldini 5, Baldasseroni 4, Abreu 24, Samb, Cuoghi 9. All. Consolini.

L’Under 15 ha perso dopo un overtime per 81-80 in casa del Carpaneto. Unahotels: Mancinelli 3, Casolari, Nanni 8, San Pietro 2, Zucchetti, Maestri 3, Ghizzi 4, Montorsi 4, Malagoli 9, Filini 14, Mambriani 12, Baccosi 21. All. Menozzi.

L’Under 14 dilaga nel primo quarto (33-14 al 10’) poi controlla il match fino al 73-58 finale. Unahotels: Morandi 2, Ghizzoni 4, Verona 10, Chorgogliani, Fornaciari 6, Benevelli 3, Ferri, Lombardi, Manzini 20, Bizzarri 10, Mambriani 18, Ghetivu. All. Iemmi.

L’Under 13 di coach Bertolini ha svolto a Milano un’amichevole di lusso, poi entrambe le squadre hanno assistito al match di Serie A.

Cesare Corbelli