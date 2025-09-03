Emil Banca festeggia 130 anni con i soci. Memoria e solidarietà in piazza Bentivoglio

I centotrent’anni di Emil Banca sono stati celebrati con un evento ospitato in piazza Bentivoglio a Gualtieri, con un momento dedicato proprio al territorio che ha visto nascere la prima delle diciannove ex Casse rurali, che poi unendosi hanno formato l’assetto dell’attuale Emil Banca, la ormai nota banca di credito cooperativo emiliana.

Una festa che ha coinvolto i soci di Gualtieri e dei Comuni limitrofi dove Emil Banca è da sempre molto radicata, iniziata con la celebrazione di una messa in onore di tutti i soci defunti e l’apposizione, nella chiesa di Pieve Saliceto, di una targa che ricorda la fondazione dell’ex Cassa Rurale avvenuta il 5 ottobre 1895. Il centro delle celebrazioni è stata la piazza del paese, uno dei ’Borghi più belli d’Italia’, con i soci che hanno approfittato dell’apertura straordinaria del Museo Antonio Ligabue e della Collezione Tirelli Trappetti, ospitati nell’adiacente palazzo Bentivoglio e gestiti da una Fondazione di cui Emil Banca è tra i soci fondatori.

Un’ottima occasione per ammirare i rinnovati spazi dello storico palazzo, di recente oggetto di una profonda riqualificazione, in particolare il grande salone dei Giganti. La serata è stata animata dallo spettacolo del comico Gabriele Cirilli, personaggio protagonista di tante apparizioni in tv, oltre che dalla musica di un dj set a cura di Dano Deep, che ha trasformato piazza Bentivoglio in una grande pista da ballo. Prima dello spettacolo, il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, ha consegnato una pergamena ricordo ai tanti soci pionieri con alle spalle quarant’anni di partecipazione alla vita della cooperativa di credito, oltre a un assegno da tremila euro (frutto delle donazioni dei soci) al locale centro servizi anziani Felice Carri.

"La Cassa Rurale di Gualtieri, insieme ad altre che furono costituite qualche anno dopo nel vasto territorio regionale e che oggi fanno parte di Emil Banca – ha spiegato il presidente Galletti nel suo intervento – è un chiaro esempio pionieristico di cooperazione e solidarietà finanziaria, capace di rispondere alle esigenze di comunità spesso emarginate dal sistema bancario tradizionale. Emil Banca continuerà a essere una presenza solida e affidabile, capace di evolversi senza mai perdere di vista che, da sempre, il vero capitale di una banca cooperativa non è solo quello economico, ma è soprattutto quello umano".

Antonio Lecci