Emil Banca, i primi sei mesi sono da record

Emil Banca chiude la prima semestrale 2023 in gran stile, con un margine di interesse e di intermediazione che superano, entrambi, le previsioni. La gestione finanziaria va oltre i 90 milioni di euro (+20% rispetto al 30 giugno 2022) e l’utile netto supera i 30 milioni di euro (+47%). Un risultato "che permetterà alla banca di aumentare le risorse destinate alla liberalità e al sostegno di attività sociali sul territorio", afferma il presidente, Gian Luca Galletti. Lo conferma il fatto che nei primi sei mesi dell’anno sono stati erogati 360 milioni di euro a famiglie e imprese; inoltre la banca ha liquidato 512 pratiche di cessione del credito relative a operazioni di “superbonus”ed erogato alle famiglie 1.100 mutui, per un ammontare di 130 milioni di euro. "Il periodo è complicato – conclude – ma il nostro bilancio presenta indici di solidità che non destano la minima preoccupazione".