Emil Banca regala scuola a Toano e Cavola: ecco il patto di comunità

Come un orologio svizzero, ieri l’inaugurazione ufficiale e oggi gioiosamente, i 27 bimbi, suddivisi in due sezioni, entreranno nelle loro nuove classi per l’inizio dell’anno scolastico. "Quello a cui abbiamo assistito oggi (ieri per chi legge, Ndr), è l’esplicitazione migliore di un vero e proprio patto di comunità. Quello tra una banca attenta ai bisogni della cittadinanza, e di una cittadinanza che assieme all’istituzione, cresce, e fa sistema", con queste parole, Morena Bizzarri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Ugo Foscolo’ di Toano, ha salutato l’inaugurazione dei locali, una volta sede storica di Emilbanca a Cavola, che l’istituto bancario ha donato, perché diventi la sede di due sezioni della sua scola dell’infanzia. Un’inaugurazione che ha visto la presenza, in primis del sindaco di Toano, Vincenzo Volpi, del presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, Elio Ivo Sassi, il presidente di Emilbanca Gianluca Galletti, il vicepresidente Matteo Passini, e Silvia Razzoli, referente locale del comitato soci di Emilbanca. "Per noi questo è un nuovo cammino – ha detto il sindaco Volpi –. A tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto va il mio più sincero e sentito ringraziamento. In particolare all’istituto bancario per l’attenzione e la vicinanza che ha da sempre verso il nostro territorio".