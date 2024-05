Emil Gas, provaci

Cominciano alle 18 le semifinali di Serie C e, ad aprire i giochi, è l’Emil Gas Scandiano, impegnata al PalaRegnani contro i Baskers Forlimpopoli: i bianco-blu di Spaggiari, rivelazione del torneo, hanno dapprima sbaragliato la concorrenza in regular season, per poi aggiudicarsi con pieno merito la poule playoff, guadagnando un prezioso fattore campo; i romagnoli, invece, hanno conquistato l’accesso tra le prime 4 solo al fotofinish e arrivano in terra reggiana con il desiderio di far saltare il banco, rovesciando da subito l’inerzia della serie. Trasferta bolognese, invece, per la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia, che alle 19 è impegnata a Zola Predosa contro la Francesco Francia: gli uomini di Baroni sono scivolati dal primo al terzo posto proprio col kappao di Forlimpopoli ed ora dovranno ribaltare il fattore campo contro un avversario che li ha battuti in entrambi i precedenti stagionali. Nelle fila felsinee il pericolo numero, con la guardia Tosini non al meglio, è l’ala De Ruvo. Si gioca al meglio delle 3 gare, la rivincita si giocherà in entrambi i casi si giocherà mercoledì sera.

Playout – Due, invece, i match della poule playout, dal momento che la Pallacanestro Novellara e la Clevertech Montecchio osservano il loro turno di riposo. Alle 18,30 l’E80 Castelnovo Monti (6) non può esimersi dal successo sul campo del Mo.Ba Modena (0), fanalino di coda del girone 1 e ormai destinato alla retrocessione, per avvicinare la quota salvezza; nel girone 2 delicato match interno per la Pallacanestro Correggio (4), che alle 20 ospita il Magik Parma in una sfida dove i punti valgono doppio.