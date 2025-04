Emilia Resistente: canti di lotta e libertà

Stasera alle 21 al centro sociale Centro Insieme di via Canalina a Reggio va in scena il concerto "Emilia Resistente. Canto di lotta, lavoro e libertà", uno spettacolo di teatro-canzone con protagonista il Coro Selvatico Popolare diretto dal maestro Tiziano Bellelli. Ingresso a contributo (minimo 5 euro), col ricavato destinato a favore della raccolta fondi del circolo Fenulli per attività di prevenzione del disagio giovanile. Il Coro è formato da voci maschili e femminili, i cui componenti sono appassionati di canto popolare e partigiano, uniti dalla volontà di fare canto in compagnia.