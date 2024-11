Emilia-Romagna Food Awards. Il premio alla gelateria Alfieri

Figura anche la gelateria Alfieri, di San Martino in Rio, tra i vincitori degli Emilia-Romagna Food Awards 2024, con le aziende agroalimentari più rappresentative del territorio. L’attività gestita da Lubka Nedeltcheva e dal marito Maurizio Alfieri ha primeggiato nella categoria delle gelaterie artigianali, in un concorso che in totale ha visto la partecipazione di quasi duecento aziende. Il concorso mira al riconoscimento del valore della produzione agroalimentare regionale, con il progetto aperto alla partecipazione di realtà produttive grandi e piccole, valorizzando la tradizione del territorio emiliano-romagnolo.

La selezione è stata condotta da esperti del settore – giornalisti, ristoratori, rappresentanti di associazioni di categoria – che ha valutato i prodotti attraverso una rigorosa degustazione alla cieca, garantendo imparzialità e trasparenza.