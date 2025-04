Emilia Via Aperta: il gran finale. Si parte stasera al teatro Herberia

Si avvicina il weekend finale di ‘Emilia Via Aperta’, il festival dedicato a storie quotidiane di integrazione che da sei anni anima Rubiera. Un progetto che dura tutto l’anno con iniziative che coinvolgono 40 realtà del paese. Quest’anno il tema è ‘ApriAmo il futuro’. Partecipatissimo lo show realizzato dagli studenti della scuola d’italiano sabato scorso e il viaggio multiculturale di domenica sera con Annalisa Vandelli.

Questa sera al teatro Herberia un incontro, alle 20.45, sul tema ‘Facciamo la pace’. Inizieranno poi gli appuntamenti del fine settimana. Domani inaugurazione degli allestimenti in municipio a cura della scuola Fermi. Sempre in municipio, dalle 20, ci sarà una escape room dal titolo Future. Tanti gli eventi di domenica i mondiali di calcetto al campo sintetico dalle 9. In centro storico, alle 10, inaugurazione delle mostre ‘Il mio cammino’ a cura del Gruppo Fotografi Rubiera, ‘Seminiamo Speranza’ di Intrecci, ‘Il viaggio di un Post-it verso il futuro’ della Croce Rossa con la partecipazione di Enza Rando. Alle 10.30 la Messa dei popoli nella chiesa parrocchiale con interventi e canti da tutto il mondo. Alle 11.30 sfilata della pace-nidi e scuole dell’infanzia rubieresi con la partecipazione della band Rulli Frulli. Alle 11.50, al palco centrale, l’attesissimo flash mob. Il programma completo sul sito internet del Comune di Rubiera.

Matteo Barca