’EmiliaviAperta’, una festa per chiedere ’Come dici ti amo?’

‘Come dici ti amo?’ è la domanda scelta dai partner del progetto per l’edizione 2023 di EmiliaviAperta. Domani, sabato e domenica la via Emilia del centro storico di Rubiera e i luoghi prescelti si animeranno di iniziative per rappresentare e raccontare i modi in cui si esprime l’amore, nelle sue diverse manifestazioni, tra persone di culture e generazioni differenti, nella comunità rubierese.

EmiliaviAperta è un progetto che si è sviluppato dalle sue origini (2018) a oggi a Rubiera e che, partendo da un coordinamento formato da Comune, unità pastorale e Auser, ha in seguito coinvolto numerosissimi cittadini e una ventina di enti-associazioni territoriali accomunati tutti dall’intento di promuovere e raccontare ‘storie di quotidiana integrazione’ e i vissuti del contesto locale. Il programma degli eventi, riportati sul sito internet del Comune, è molto ricco. Domani alle 21 al teatro Herberia serata di presentazione di ‘#emiliaviAperta 2023: Come dici ti amo?’.

Matteo Barca