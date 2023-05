‘Emilog’: progetto Conad per logistica e trasporti

Si chiama ‘Emilog’ il nuovo progetto di Conad Centro Nord per migliorare logistica e trasporti, attraverso una collaborazione con l’affiliata Nord Ovest (che in regione gestisce le province di Modena Ferrara e Bologna), all’interno di una realtà emiliana che secondo la cooperativa vale "almeno 60 milioni di unità di carico ogni anno". Un investimento importante che secondo Conad Centro Nord – 290 punti vendita tra Piacenza, Parma e Reggio con un fatturato vicino ai 2 miliardi di euro – strizza l’occhio a tematiche importanti come innovazione, digitalizzazione e soprattutto sostenibilità ambientale. "Questa importante progettualità sottolinea la nostra determinazione nel perseguire politiche responsabili e all’avanguardia, che rispondono alle aspettative di un cliente sempre più attento ed esigente – le parole di Ivano Ferrarini, Ad di Conad Centro Nord -. Razionalizzazione e ricerca di efficienza sono fondamentali per trasferire benefici sul territorio". Da parte sua il pari-ruolo di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari, ribadisce i vantaggi della nuova sinergia: "Ci permetterà di massimizzare l’efficienza delle operazioni logistiche, garantendo un servizio migliore e più rapido ai nostri soci, con importanti benefici anche per i consumatori. La logistica è un settore in cui l’innovazione e la digitalizzazione apportano un contributo determinante". ‘Emilog’ di fatto sarà anche sinonimo di sostenibilità: come ribadisce Conad, nei centri di distribuzione saranno installati pannelli fotovoltaici e luci a Led e creati microclimi nel polo freschi e tecnologie di isolamento all’avanguardia. Inoltre l’introduzione di sistemi automatizzati e un layout dei magazzini ottimizzato contribuiranno a migliorare la qualità del lavoro con l’obiettivo di ridurre le attività più gravose per gli operatori. L’avvio delle prime progettualità infine è previsto per l’autunno.