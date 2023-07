"Emissioni, impossibili altri tagli"

"Se negli ultimi 30 anni le emissioni si sono ridotte del 30%, l’Unione Europea chiede che nei prossimi sette ci sia un ulteriore taglio del 25%, traguardo impossibile da raggiungere sia per l’elevato livello di efficientamento già raggiunto che per l’assenza di salti tecnologici disponibili per il settore ceramico".

A sostenerlo è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia esprimendo una forte criticità rispetto ai piani ambientali dell’Unione Europea. Dopo un periodo di continue tensioni sui prezzi dell’energia, Confindustria Ceramica con il contributo di UniCredit ha affidato a Nomisma Energia uno studio sugli impatti del sistema Emission Trading (Ets) della Ue per il settore. Una preview dello studio che verrà finalizzato nei prossimi mesi è stata presentata martedì a Sassuolo in un seminario dal titolo ‘L’Ets oltre l’emergenza energetica, tra mercato e ideologia’. Un’occasione per approfondire anche gli attuali scenari dei mercati energetici e le sfide della decarbonizzazione per un settore da sempre impegnato ad investire sulla sostenibilità dei propri processi. Dopo i saluti di Giovanni Savorani (presidente di Confindustria Ceramica) e di Andrea Burchi (regional manager centro Nord di UniCredit), è intervenuto il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli sottolineando come il sistema Ets abbia richiesto ai Paesi Europei uno sforzo sproporzionato: in 30 anni l’Europa ha ridotto le emissioni di CO2 di un miliardo di tonnellate, mentre il resto del mondo (nello stesso periodo) le ha aumentate di 14 miliardi.

Un altro aspetto di preoccupazione riguarda la competitività internazionale dove il differenziale tra i costi medi di produzione italiani e quelli di Cina e India è peggiorato anche a causa dei maggiori costi connessi all’Ets e a poco servirà Cbam, un sistema che imporrà dazi alle importazioni nella Ue di alcuni prodotti in base al loro contenuto di carbonio, che è "una bella fregatura doppia – ha detto sempre Tabarelli –. Nel senso che l’adozione del Cbam azzererà tutte le quote gratuite sulle emissioni di CO2 e si pone come una mina ad alto potenziale sul commercio internazionale". Nomisma Energia e Confindustria Ceramica stanno lavorando alla costruzione di uno studio sugli effetti della recente riforma Ets e sui correttivi normativi necessari a livello europeo.

Matteo Barca