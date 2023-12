Emorragia fatale, muore a 49 anni: donate le cornee

Correggio (Reggio Emilia), 30 dicembre 2023 – Ha lottato a lungo contro la malattia con forza e tenacia, riuscendo anche a superare momenti difficili, grazie alla sua voglia di vivere, sempre accanto ai familiari. Ma una complicazione improvvisa è risultata fatale a Marco Gorrieri, 49 anni, di Correggio, da anni attivo nel campo amministrativo e dirigenziale all’Asp Ansaloni Magiera, l’azienda servizi alla persona che gestisce i servizi socio-assistenziali nel distretto correggese, nella Pianura reggiana.

Gorrieri è stato stroncato da una emorragia cerebrale. E a nulla, purtroppo, è servito il trasporto d’urgenza in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è avvenuto il decesso. Era un uomo di grande generosità, impegnato con professionalità e competenza nel lavoro. Proprio per il suo carattere disponibile e altruista, i familiari hanno acconsentito all’espianto degli organi. Ieri mattina sono state prelevate le cornee, che serviranno a dare speranza di vita migliore a persone ammalate. "Lo diceva spesso in vita: donate tutto di me quando arriverà il momento", confida la moglie Sara Lusuardi, in lutto insieme alle figlie Giulia, Nicole ed Eleonora, la madre Paola, il padre Tullio (in passato titolare della Tvm, azienda specializzata in stampaggio di materie plastiche), la nonna Alberta, i suoceri e altri parenti.

Nonostante la malattia, aveva lavorato fino a pochi giorni fa, sempre con grande impegno. Aveva iniziato come coordinatore alla casa protetta Baccarini a Campagnola, poi all’ufficio gestione appalti dell’Asp, fino a diventare per due anni direttore dell’azienda. Dal 2020 era tornato in attività alla gestione appalti, facendosi apprezzare anche fuori territorio per le sue competenze in materia.

I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, sono fissati per oggi pomeriggio, partendo alle 14.15 dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per la chiesa parrocchiale di San Martino, sempre a Correggio. Dopo la messa si forma il corteo a piedi verso il vicino cimitero, per la tumulazione. Ieri sera è stato recitato il rosario nella chiesa di San Martino di Correggio.

In memoria di Marco è possibile destinare offerte a scopo solidale alla fondazione "Lega del filo d’oro", associazione in cui Gorrieri era intenzionato a svolgere attività di volontariato, già dal prossimo mese di gennaio, al servizio di bambini e ragazzi bisognosi di assistenza.