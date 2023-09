"Emozionata e ansiosa perché non so ancora cosa fare dopo la 5ª"

Si torna tra i banchi, ma con nuovamente lo spettro del Covid in lontananza. Chi rientrerà a scuola il 15 settembre (e cioé il triennio) ha vissuto la didattica a distanza nel pieno degli studi superiori. Come è capitato alla maturanda Alessandra Bruno.

Alessandra, innanzitutto ci dica le sue emozioni per questo ultimo anno.

"Io vado al liceo scientifico Silvio d’Arzo a Montecchio e pensando che questo è l’ultimo anno mi sento ansiosa, perché so che a breve mi verrà richiesto di scegliere un’università e sono ancora confusa. Di certo anche il pensiero della maturità mi agita. Dall’altro lato so che sarà un anno da godere pienamente perché il concetto di classe che si ha alle superiori è completamente diverso a quello dell’università. Al liceo si è chiusi in una bolla, ogni giorno i soliti 25 volti per cinque anni. Impari a conoscerli".

I casi Covid aumentano, ha paura che possa succedere ciò che è successo nel 2020?

"Non mi pongo grandi problemi perché so che non posso influire sulla eventuale decisione presa dallo Stato. Se nel peggiore dei casi dovesse tornare la dad ne prenderò atto, anche se riprendere a far lezioni attraverso uno schermo non mi piace, soprattutto considerando che è l’ultimo anno e avremo l’esame".

Quei mesi come se li ricorda?

"Ero in prima quando è scoppiata la pandemia e si sa che i primi mesi sono fondamentali. Quando apparentemente era solo una settimana quella che avremmo dovuto passare a casa ne ero contenta, un piccolo periodo di pausa che mi sono goduta. Poi però sono diventati mesi e lì la situazione era davvero pesante perché le lezioni erano più complicate da seguire".

Marta Gianotti