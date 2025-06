Emozione all’inaugurazione della chiesetta

In tanti hanno preso parte a Borzano all’inaugurazione della chiesetta di San Giovanni Battista, accanto al castello.

E’ stata compiuta un’operazione di recupero e consolidamento grazie a fondi Pnrr e del Comune di Albinea con i quali è stata rifatta la copertura e sono state concretizzate delle sottofondazioni e rinforzi consolidanti dei muri. Erano presenti alla cerimonia la sindaca Roberta Ibattici, gli assessori Leonardo Napoli e Mirella Rossi, il parroco di Albinea don Pietro Paterlini, gli architetti e ingegneri che hanno seguito i lavori, l’architetto Angelo Dallasta della diocesi di Reggio e tanti borzanesi giunti sul posto in gruppo dopo una camminata. Dopo l’esibizione del Quartetto d’archi Sivis della scuola di musica Risonanze, negli interventi che si sono susseguiti sono state messe in evidenza sia l’importanza del dialogo proficuo tra amministrazione e parrocchia, sia dell’avere sul posto gruppi di cittadini così attivi e legati al territorio in cui vivono. Al termine è stata celebrata la Messa nella piazzetta di fronte alla chiesa. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento diversi gruppi di volontari: Amici del Cea, Protezione civile Albinea, gruppo archeologico albinetano, Croce Verde e Pro Loco Albinea. "La presenza – dice l’assessore Napoli – di tante persone all’inaugurazione testimonia quando la nostra comunità sia legata a questo luogo che sorge nell’area recentemente dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco". Gli interventi, commissionati dalla parrocchia, hanno avuto un importo di 150mila euro: finanziati per 120mila tramite fondi Pnrr e 30mila dal Comune di Albinea. Alla cifra si sono aggiunti 7mila euro di contributo della Fondazione Manodori.

m. b.