Emporio solidale Remida Food: ecco il bando del Comune

L’Emporio Solidale Remida Food è attivo da una dozzina di anni e aiuta annualmente 50-60 famiglie (circa 200 persone fra adulti e bambini). È diventato, specie con la pandemia, un riferimento ancora più importante per la distribuzione di generi alimentari e prima necessità a chi si trova in difficoltà ed è seguito dai servizi sociali. Per ciò, è necessario strutturarlo al meglio: il Comune ha pubblicato sul sito un bando di "manifestazione di interesse" per la co-progettazione e co-gestione (2024-28) rivolto a organizzazioni di volontariato, enti del privato sociale ed ecclesiastici, gruppi informali e soggetti legati alla distribuzione commerciale. Tante le attività di cui occuparsi, dalla programmazione dei turni dei volontari per l’apertura dell’Emporio al recupero derrate da negozi e supermercati, raccolte fondi e feste per le famiglie.