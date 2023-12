Ems, arriva la tredicesima: "Trattativa in fase avanzata"

Tredicesima assicurata per i 257 lavoratori di Ems Group. È stato comunicato venerdì dalla dirigenza aziendale alle Rsu, allontanando così i timori dei dipendenti rispetto a questa gratifica e, indirettamente, comunicando che ci sono comunque margini di liquidità, stante la crisi finanziaria. La dirigenza ha anche spiegato che non può rivelare il nome del potenziale compratore con cui è in trattative per la cessione dell’azienda a causa di un Nda (Non-disclosure agreement), cioè un accordo di non divulgazione, firmato per poter portare avanti la trattativa senza interferenze di competitor. Il nome del soggetto circola informalmente – è un’azienda italiana del settore –, e i suoi rappresentanti giovedì erano a Montecchio per discutere delle clausole di cessione insieme ai creditori/debitori. Un secondo soggetto avrebbe nelle stesse ore formalizzato una proposta al Fondo Xenon (proprietario di Ems Group) e le trattative continuano stante la scadenza molto ravvicinata (inizio febbraio) della protezione anti-creditori concessa dal giudice.

Ems è da tempo impegnata a trovare una soluzione alla difficile situazione che sta fronteggiando da mesi e causata, dice la dirigenza, "da una crescita repentina dei crediti per alcune decine di milioni verso clienti duramente colpiti dagli effetti della pandemia. Alla luce del perdurare della situazione, e dell’esposizione debitoria che ha raggiunto i circa 200 milioni di euro" e non 300 come abbiamo riportato, il management, supportato dall’azionista Xenon, "si è attivamente impegnato per individuare un possibile acquirente per le proprie attività" e conferma "l’esistenza di una trattativa avanzata per la cessione del gruppo a un acquirente potenziale che ha presentato un nuovo documento d’offerta con condizioni migliorative rispetto al precedente e sta elaborando un piano industriale che sarà finalizzato nelle prossime settimane". La discrepanza nelle cifre del passivo è per come vengono considerate le diverse decine di milioni di crediti verso clienti che non hanno ancora pagato macchine acquistate. Il pagamento delle tredicesime va nella direzione di creare, per quanto possibile, un clima sereno ("il management si è adoperato per minimizzare gli effetti di questa difficile situazione per i dipendenti del gruppo, le loro famiglie e le comunità locali"). Clima che favorisca la cessione del Gruppo Ems nei tempi più rapidi possibili, entro l’inizio di febbraio, termine concesso dal Tribunale.