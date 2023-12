Ems Group, monta la rabbia: lavoratori in sciopero per 3 giorni

Lavoratori Ems Group sul piede di guerra dopo l’assemblea sindacale che si è svolta ieri. I 250, attualmente quasi tutti in solidarietà, hanno deciso di proclamare tre giorni di sciopero: oggi, domani e venerdì, con presidio davanti all’azienda nelle ultime due giornate. Nelle stesse ore l’azienda (controllata dal fondo Xenon Private Equity IV) sta contrattando con il potenziale compratore cercando di strappare clausole migliori di quelle presentate in prima battuta. L’unica offerta vincolante giunta al colosso montecchiese della logistica in crisi (si parla di un rosso di 250-300 milioni) infatti contiene una ventina di clausole che sono state definite "inaccettabili" anche dal commercialista Francesco Notari, esperto nominato per la gestione del tavolo negoziale della crisi. La protezione, per Ems Group, è stata prorogata dal giudice fino ai primi di gennaio. Se non si procederà con la vendita a questo soggetto (sarebbe un’azienda italiana), si potrebbero valutare offerte: ci sono, ma non sono state formalizzate. In assenza di proposta accoglibile, dunque, le strade rimangono tre: proseguire ad oltranza – giudice e creditori permettendo – con il tavolo negoziale e i nuovi interlocutori; l’apertura di un procedimento concorsuale liquidatorio; un concordato con continuità aziendale. Ipotesi, queste ultime, che anche la politica, che ha iniziato a muoversi, intende scongiurare per l’impatto negativo che avrebbero sul tessuto socio-economico della Val d’Enza.

Francesca Chilloni