"EnCor, dov’è finito il secondo esposto?"

Si è parlato di numerosi argomenti, l’altra sera nel salone del centro sociale XXV Aprile a Correggio, in due ore di confronto tra i quattro candidati al ruolo di sindaco. Un confronto pubblico, con la presenza di circa 250 persone, moderato dal giornalista Alessandro Smerieri, che ha visto impegnati Roberto Cesi, Giancarlo Setti, Simone Mora e Fabio Testi, in un evento organizzato dalla pagina social "Se sei di Correggio…". Economia, sviluppo, centro storico e frazioni, tassazione, sanità… sono stati i temi generali affrontati dai candidati.

Come previsto, non è mancato il dibattito sulla vicenda Encor, sull’impianto Forsu e sui noti casi di abusivismo edilizio di cui si parla ormai da settimane. Senza dimenticare la sanità, fino al nuovo "pronto soccorso" aperto proprio in campagna elettorale. Su sicurezza e legalità sono emersi problemi legati ai servizi della polizia locale e pure agli orari di apertura al pubblico degli uffici. Inoltre, il candidato Cesi, da ex maresciallo dei carabinieri proprio a Correggio, ha segnalato come anche sul territorio locale sia necessario mantenere alta l’attenzione: "Non tutti sanno che molte case dei quartieri di Canolo sono state costruite da imputati di Aemilia…".

In merito alla vicenda EnCor, Roberto Cesi ha parlato di quel progetto come di "una buona idea". "Ma resta una spina nel fianco – ha aggiunto – che ha rischiato di costare ancora di più di quanto è stato". E si è detto dubbioso sull’idea di allestire la sede di Croce rossa all’ex sede Encor.

Fabio Testi ha difeso le scelte dell’ex amministrazione comunale per evitare il dissesto dell’ente di fronte al fallimento EnCor. Gli ha risposto Cesi, sostenendo che le stesse scelte hanno però portato "a vendere parecchio patrimonio pubblico tra cui la Casa nel parco e le ex caserme di carabinieri e finanza".

Mora e Setti hanno concordato sul fatto che gli effetti del caso EnCor non siano stati affatto risolti dall’ex amministrazione, con Correggio che evidenzia "mancate manutenzioni, degrado diffuso e strade colabrodo". Setti, inoltre, ha dichiarato come un esposto partito dal municipio abbia portato la Corte dei Conti a condannare il direttore e il sindaco dell’epoca.

"Ma rimane un altro esposto che, invece, sembra perso nella nebbia. Se vogliamo chiudere col passato di Encor – ha aggiunto Setti – occorre cercare la giustizia al 100%".

Gli ha risposto Testi: "Il Comune ha messo tutti gli atti a disposizione della magistratura. E tutto il consiglio comunale aveva approvato il progetto Encor". Tutti avevano approvato, ma – hanno fatto notare alcuni cittadini – alla fine a essere condannati sono rimasti solamente in due.

Antonio Lecci