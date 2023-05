EnCor, Rovesti ha depositato la richiesta di essere interrogato

La vicenda EnCor è entrata di prepotenza nel dibattito della campagna elettorale a Correggio. Dell’argomento si è parlato molto anche al confronto tra i candidati sindaco svolto nel salone del centro sociale XXV Aprile, facendo riemergere un esposto presentato alla magistratura, ma di cui nulla si è più saputo. Anche il candidato consigliere Riccardo Rovesti chiede lumi su una vicenda giudiziaria, relativa alla denuncia che gli era arrivata dall’ex amministrazione comunale, accusato per alcune dichiarazioni su una presunta mancata trasparenza della ex giunta sul caso EnCor. "Non avendo più ricevuto notizie, ormai da oltre due anni, ho deciso di presentare un’istanza alla Procura della Repubblica – dice Rovesti – per essere interrogato e chiarire la mia posizione in questa vicenda, che è ancora pendente". E così martedì mattina, attraverso l’avvocato di fiducia Gianluca Vinci, Rovesti ha depositato l’istanza al palazzo di giustizia reggiano, chiedendo così di essere sottoposto a "interrogatorio in fase di indagini".