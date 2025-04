Encuentro, ok al dehors : "È arrivato il permesso. Ora possiamo lavorare"

Si è risolta nel migliore dei modi la vicenda che nelle scorse settimane aveva coinvolto il ristorante Encuentro di via San Martino e il comune di Reggio, in merito all’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico con la distesa estiva del locale.

Dopo le proteste dell’ex portiere della Reggiana e oggi socio dell’attività Matteo Voltolini, raccontate sul Carlino del 15 aprile – sopra il titolo, la nostra pagina –, e dopo la replica decisa dell’amministrazione arrivata a distanza di sole 24 ore, oggi la situazione sembra essersi finalmente sbloccata.

"Pochi giorni dopo aver raccontato la nostra situazione – racconta Voltolini – il Comune ha mandato un architetto a verificare la situazione: grazie al suo intervento abbiamo trovato una soluzione condivisa, che tiene conto delle richieste dei vicini e ci permette di avere una distesa ampia e funzionale. È stato sufficiente rispettare alcune misure e accorgimenti sulla segnaletica e garantire il passaggio in caso di emergenze". Poi, la tanto sognata autorizzazione: "Dopo l’uscita dell’architetto e qualche giorno di maltempo, in una settimana si è risolto tutto. Abbiamo ricevuto il permesso e già lo scorso weekend la distesa era operativa", continua.

L’ex granata ora esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto: "Sono veramente contento e vorrei ringraziare il Comune, che si è reso disponibile a trovare una soluzione per tutti. Così possiamo continuare a offrire un servizio alla città, contribuendo a rendere vivo e animato il centro storico anche durante la sera". Adesso però l’imperativo è solo uno: lavorare. "Sfrutteremo al massimo la distesa, anche perchè d’estate ci aggiunge veramente tanti coperti. Sono contento di poter contribuire alla vivacità di Reggio"

e. b.