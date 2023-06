Endocrinologia, in città il raduno internazionale

Il mondo della scienza medica non si ferma, dandosi appuntamento a Reggio, nelle giornate di venerdì e sabato (23 e 24 giugno al Best Western Classic Hotel) per il 2°Meeting internazionale Tnt, l’associazione per le cure ai noduli tirodei. L’evento si svolge con il patrocinio della Provincia e del Comune.

Sono già state confermate le presenze dei maggiori specialisti in Endocrinologia provenienti da sei continenti, in rappresentanza di ben trentuno nazioni, che interverranno al convegno organizzato e diretto dal Presidente della Tnt Association, Roberto Valcavi e che prevede un Comitato scientifico composto dai più importanti clinici di settore, con la collaborazione di altrettanti professionisti che rappresentano la massima espressione mondiale di questa branca della medicina.

Recenti ricerche statunitensi, eseguite mediante modelli di proiezione statistica e matematica, dimostrano che nel 2030 il cancro della tiroide sarà per frequenza il secondo cancro nelle donne, inferiore solo al cancro della mammella.

Si tratta di una ipotesi tutt’altro che improbabile, in considerazione del fatto che il numero di casi di carcinoma tiroideo negli Usa è raddoppiato dal 2000 al 2010 e di nuovo dal 2010 al 2020. E raddoppierà ancora, con esplosione geometrica, dal 2020 al 2030. Una situazione che ha forti analogie anche in Europa e in tutti i paesi dove esistono evidenze statistiche.