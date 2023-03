Endometriosi, panchina gialla

Mercoledì è stata pitturata la panchina gialla, simbolo della campagna di sensibilizzazione del Comune per la lotta all’endometriosi. Un’iniziativa sostenuta dal consiglio comunale che ha approvato una mozione per sostenere la circolazione di informazioni sulla malattia. La panchina, dipinta da diversi volontari tra cui l’assessore Laura Farina e la presidente della sezione Anpi Casalgrande Stefania Martini, sarà inaugurata il 18 marzo alle 18 davanti alla scuola d’infanzia di via Garibaldi. Casalgrande è il primo Comune della provincia che ha aderito all’iniziativa Endopank.