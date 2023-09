Endorsement di Melioli (FdI): "Appoggio la coerenza e la presidenza di Bonvicini"

"Noi siamo coerenti, loro hanno cambiato idee sulla diga a due settimane dalle elezioni". Con Lorenzo Melioli, ex presidente di Confagricoltura (foto), prende una connotazione decisamente politica lo scontro per il controllo della Bonifica Emilia-Centrale. Melioli, da sempre schierato con la destra reggiana, è infatti responsabile del dipartimento delle politiche agricole di Fratelli d’Italia e come tale prende posizione a favore della Lista 2 e della presidenza a guida Marcello Bonvicini. "Curioso il cambio di posizione da parte della lista formata da Coldiretti e Cia – ironizza in una nota diffusa ieri –. Fino a ieri promuovevano la creazione di decine d’invasi dalle irrilevanti capacità, bocciando l’idea della diga. È forse puro opportunismo elettorale? Mi auguro di no, per il bene di chi ama il territorio. Le poesie e i titoli sui giornali non ci aiuteranno durante i mesi di siccità. L’unico ambientalismo che serve è quello razionale; servono opere e progetti certi per fronteggiare il cambiamento climatico". Melioli ricorda anche che a sostegno della sua lista ci sono soggetti (come il Comitato che fa riferimento a Luciano Catellani e Lino Franzini) che da decenni si battono per la progettazione dell’opera e la sua realizzazione. E poi una rivendicazione politica rispetto alla diga di Vetto: "In questi ultimi anni, l’unico rappresentante del territorio che ha portato la discussione sui tavoli romani è l’onorevole Gianluca Vinci, mettendo all’ordine del giorno l’argomento e facendo tutto il possibile per giungere alle risorse necessarie per progettare l’opera", quasi a rimarcare che i referenti delle altre liste e relativi partiti si siano disinteressati dell’opera. Le "Grandi opere", peraltro, sono un cavallo di battaglia anche del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che non perde occasione per sottolineare il suo appoggio ai pro-Diga. "La corsa per la presidenza della Bonifica è di cruciale importanza - conclude l’esponente meloniano - Ma ciò che ancora è più importante è la coerenza delle persone che intendono partecipare alla corsa. Fratelli d’Italia Reggio si è schierata, fin da subito, a favore della Lista 2: una lista composta da un tavolo di lavoro che ha accolto diverse realtà associative, da Confagricoltura al mondo dell’impresa manifatturiera passando per le associazioni locali" e "per i Comuni del territorio montano e non solo", con riferimento ai sindaci di Ventasso Enrico Ferretti e dal collega di Traversetolo (Parma) Simone Dall’Orto. Francesca Chilloni