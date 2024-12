Enel ripristina il servizio elettrico dopo le forti nevicate con una task-force di 200 tecnici

Abbiamo ripristinato il servizio per la quasi totalità delle utenze, tutte quelle alimentate dalla media tensione. L’emergenza si è chiusa ieri sera. Resterà qualche coda di clienti circoscritti su cui interverremo puntualmente dalle prime ore di domani (oggi per chi legge, ndr). La situazione dal nostro punto di vista ora è sotto controllo.

Così Enel ha sintetizzato il super lavoro messo in campo ieri, con una task-force su tutta la provincia reggiana di circa 200 tecnici di E-Distribuzione – la società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, anche provenienti da altre regioni, insieme a personale di imprese terze – per far fronte alle migliaia di distacchi di corrente dovuti alle forti nevicate delle scorse ore.

"Per agevolare le operazioni di ripristino del servizio elettrico sono stati movimentati oltre 70 gruppi elettrogeni e 4 power station – prosegue l’azienda in una nota –. Ad aiutare l’ispezione per l’individuazione dei guasti sono stati messi a disposizione 4 elicotteri".

La task-force è intervenuta sul campo per riparare i guasti causati principalmente dalle forti nevicate che hanno determinato la formazione di manicotti di ghiaccio oltre che la caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto delle distanze dalla linea elettrica.

"Le squadre di E-Distribuzione hanno lavorato senza sosta, in molti casi in condizioni impervie e di difficile viabilità – prosegue Enel –. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale".

Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione, fanno sapere, proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

E-Distribuzione ð 803 500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. "In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la ’mappa delle disalimentazioni’, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html", conclude l’azienda.