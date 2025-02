Energia e dazi, Unindustria tuona: "Agire subito per non soccombere"

"Fondamentale compiere un passo avanti nel mix energetico e discutere di un prezzo dell’energia a livello europeo": è l’allarme lanciato da Unindustria Reggio. Una presa di posizione ferma e decisa, che conferma "quanto la questione energetica sia cruciale per la competitività delle nostre imprese". Le cifre, dice la presidente Roberta Anceschi, parlano chiaro e delineano un quadro drammatico: "Nel 2024 l’Italia ha pagato l’87% in più rispetto alla Francia, il 72% in più rispetto alla Spagna e il 38% in più rispetto alla Germania". Indispensabili dunque "soluzioni immediate", considerando "che l’industria italiana, nonostante i suoi successi internazionali e la sua competitività in termini di innovazione, registra da quasi due anni un rallentamento pressoché continuo anche a causa delle pressioni competitive che il delicato quadro geopolitico determina".

La soluzione auspicata il più presto possibile da Unindustria è il "mix energetico diversificato", riproponendo così la necessità del "nucleare di ultima generazione – precisa Anceschi – la cui realizzazione operativa, si badi bene, impone tempi di circa otto/dieci anni". Una pluralità di interventi è essenziale per "affrontare una sfida cruciale – continua –. Si pensi alla crisi che colpisce alcuni settori come quello automobilistico o, ancora, la minaccia costituita dall’imposizione di nuovi dazi nei mercati internazionali, ai quali l’industria reggiana è fortemente integrata". "Gli Usa – sottolinea Anceschi – rappresentano la terza destinazione dell’export reggiano su cui incidono per l’11,2%".

Le aziende esportatrici reggiane di ogni dimensione non potrebbero sopportare l’aggravarsi di nuove barriere commerciali. Servono al più presto "soluzioni condivise che promuovano il libero scambio, la crescita e l’innovazione, evitando misure che penalizzano il mercato e ostacolano la competitività". All’interno di un simile quadro di riferimento gli imprenditori, secondo Unindustria, "hanno altresì il dovere di ricordare che il nostro sistema industriale si conferma come il quarto del mondo per export, preceduto solo da Stati Uniti, Cina e Germania, e davanti a Giappone e Corea del Sud. Tale stato di cose – aggiunge la presidente – rappresenta un chiaro segnale del vantaggio competitivo della nostra manifattura, che rischia oggi di essere gravemente compromesso". Per l’insieme di queste ragioni "il Governo e la politica italiani sono chiamati ad agire subito, tanto sul piano nazionale, quanto su quello europeo – chiosa Anceschi –. Il tempo è già scaduto".